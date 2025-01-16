Журналист: Довбик сравнялся с показателем результативности Джеко в его первый год в клубе

Итальянский журналист Давиде Фиданза считает, что болельщики "волков" до сих пор недовольны украинским форвардом.

“Довбик уже сравнялся с показателем результативности Джеко в его первый год в клубе. Но он до сих пор не пробился в сердца болельщиков, обвиняющих его в отсутствии спортивной злобы".

"Но я считаю, что его хладнокровие, с которым он исполнял пенальти в ворота "Болоньи", доказывает обратное", – сказал Фиданза в эфире Radio Romanista.

Эдин Джеко защищал цвета "джаллоросси" с 2015 по 2021 год. В сезоне 2015/16 боснийский форвард оформил 17 результативных действий в 39 встречах во всех турнирах. Артем участвовал уже в 12-ти голах "капитолини" в 25 поединках.