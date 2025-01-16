"Это подстава...". Игрок сборной Украины - о допинговом скандале Мудрика

Защитник "Руха" и сборной Украины Алексей Сыч в интервью Youtube-каналу "Брутальный футбол" поделился мыслями о допинговом скандале вингера "Челси" Михаила Мудрика.

– Обидно за него очень. Я уверен, что это не он сам что-то там брал или…

– Ты думаешь, что это какая-то диверсия или подставуха?

– Да, конечно. Это только так. Но там может быть на таком уровне подставуха, что мы об этом даже не узнаем. Там могут за таким такие люди стоять, что… Там очень тяжело.

– Легко ли организовать такую ​​историю, чтобы футболист принимал мельдоний или какой-то другой препарат, не зная этого? Легко ли подставить человека? Кто, например, в "Рухе" за этим следит? В сборной, как это происходит?

– Просто тот мельдоний, по сути, ничего не дает. Он просто снижает нагрузку на сердце немного, и все, и то не доказано. По сути это можно сделать. Но ты не видишь, что тебе колют в задницу.

– Тебе что-то колят в задницу?

– Ну, бывает. Но перед Олимпиадой я сдавал допинг-тест.

– Ну, да, правильно. И Миша сдает после какого-то матча, и потом там появляется.

– Но он не сдал в сборной. Это точно не в сборной было. У нас в сборной ни у кого не брали. Потому что еще так: "Ого. Что, типа, ни у кого не взяли?" Что после Грузии, после Албании ни у кого не взяли. Это брали, кажется, после матча какого-то, когда он играл за "Челси".

Я не исключаю тот факт, что мог где-то попутать, но надо прямо изо дня в день его хавать, глотать каждый день. Это или кто-то давал ему стаканчик с таблетками, все подряд, или… По-другому я не знаю как, – сказал Сыч.