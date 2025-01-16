Забарный: Не мог даже представить, что в Англии будут петь обо мне песню

Защитник "Борнмута" и сборной Украины Илья Забарный поделился эмоциями о том, что болельщики английского клуба поют о нем песню.

"Когда я впервые услышал это, я не поверил, потому что не мог даже представить, чтобы обо мне пели песни, тем более за границей, в Англии.

Пока не появилась эта песня у меня в плейлисте, но иногда, когда я где-то в ресторане или где-то гуляю, я слышу эту песню, и моя жена всегда начинает петь ее. Это вызывает у меня улыбку, и это очень приятно", – сказал Забарный в интервью Setanta Sports.