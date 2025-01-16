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Забарный: Не мог даже представить, что в Англии будут петь обо мне песню

Наши за границей

Украинский защитник - популярный среди болельщиков "Борнмута"

Забарный: Не мог даже представить, что в Англии будут петь обо мне песню

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Борнмута" и сборной Украины Илья Забарный поделился эмоциями о том, что болельщики английского клуба поют о нем песню.

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"Когда я впервые услышал это, я не поверил, потому что не мог даже представить, чтобы обо мне пели песни, тем более за границей, в Англии.

Пока не появилась эта песня у меня в плейлисте, но иногда, когда я где-то в ресторане или где-то гуляю, я слышу эту песню, и моя жена всегда начинает петь ее. Это вызывает у меня улыбку, и это очень приятно", – сказал Забарный в интервью Setanta Sports.

В текущем сезоне Забарный провел 22 матча за "Борнмут" во всех турнирах, без результативных действий.

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Борнмут Илья Забарный
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Источник:
Setanta Sports
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Gudvin85 (Киев)
16.01.2025 в 15:03
Скоро об Мудрике запоют, но это будет грустная песня
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Комментарии 1
Gudvin85 (Киев)
16.01.2025 в 15:03
Скоро об Мудрике запоют, но это будет грустная песня
Ответить
0
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