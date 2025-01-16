Забарный: Не мог даже представить, что в Англии будут петь обо мне песню
Украинский защитник - популярный среди болельщиков "Борнмута"
Getty Images / Global Images Ukraine
Защитник "Борнмута" и сборной Украины Илья Забарный поделился эмоциями о том, что болельщики английского клуба поют о нем песню.
"Когда я впервые услышал это, я не поверил, потому что не мог даже представить, чтобы обо мне пели песни, тем более за границей, в Англии.
Пока не появилась эта песня у меня в плейлисте, но иногда, когда я где-то в ресторане или где-то гуляю, я слышу эту песню, и моя жена всегда начинает петь ее. Это вызывает у меня улыбку, и это очень приятно", – сказал Забарный в интервью Setanta Sports.
В текущем сезоне Забарный провел 22 матча за "Борнмут" во всех турнирах, без результативных действий.
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