Пусть будет бизнесмен. Забарный рассказал, чем бы занимался, если бы не футбол
Такой вопрос несколько озадачил игрока
Getty Images / Global Images Ukraine
Защитник "
Такой вопрос несколько поставил в тупик игрока, но он, в итоге, ответил.
– Если бы ты не стал футболистом, какую бы ты выбрал профессию?
– Не знаю. Бизнесмен пусть будет.
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Источник:Setanta Sports
Опубликовал: Михаил Черныш
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