Пусть будет бизнесмен. Забарный рассказал, чем бы занимался, если бы не футбол

Защитник " Борнмута " и сборной Украины Илья Забарный ответил на вопрос, чем бы занимался, если бы не стал футболистом.

Такой вопрос несколько поставил в тупик игрока, но он, в итоге, ответил.

– Если бы ты не стал футболистом, какую бы ты выбрал профессию?

– Не знаю. Бизнесмен пусть будет.