  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Пусть будет бизнесмен. Забарный рассказал, чем бы занимался, если бы не футбол
В тренде

Пусть будет бизнесмен. Забарный рассказал, чем бы занимался, если бы не футбол

Наши за границей
Обновлено

Такой вопрос несколько озадачил игрока

Пусть будет бизнесмен. Забарный рассказал, чем бы занимался, если бы не футбол

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Борнмута" и сборной Украины Илья Забарный ответил на вопрос, чем бы занимался, если бы не стал футболистом.

Такой вопрос несколько поставил в тупик игрока, но он, в итоге, ответил.

– Если бы ты не стал футболистом, какую бы ты выбрал профессию?

– Не знаю. Бизнесмен пусть будет.

По теме
yellow-arrow
Забарный: Не мог даже представить, что в Англии будут петь обо мне песню
yellow-arrow
"Это подстава...". Игрок сборной Украины - о допинговом скандале Мудрика
yellow-arrow
Каталонская машина, джокер Яремчук и удачная продажа Шахтера. Главные новости за 15 января
Борнмут Илья Забарный
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Setanta Sports
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости