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Прекрасный, отличный! Тренер Олимпиакоса оценил гол Яремчука Панатинаикосу

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Украинец забил важнейший гол

Прекрасный, отличный! Тренер Олимпиакоса оценил гол Яремчука Панатинаикосу

olympiacos.org

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Главный тренер "Олимпиакоса" Хосе Луис Мендилибар высказался по поводу первого матча с "Панатинаикосом" в 1/4 финала Кубка Греции (1:1), в котором ничью "Оли" принес гол украинского форварда Романа Яремчука, который вышел на замену.

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"Игра продолжалась до последней минуты. Забитый нами гол был результатом фантастического движения Романа. Это был прекрасный, отличный гол после очень красивого и невероятного паса от Родинея.

Мы хотим выигрывать матчи, поэтому наша задача была стать более атакующими и создавать больше угрозы. Мы использовали Яремчука вместе с Эль Кааби в центре атаки, а Костула оттащили на фланги.

Мы стремились воспользоваться своими шансами. Конечно, никто не может гарантировать, что больше нападающих в игре обязательно обеспечит победу, но это помогло нам по крайней мере сравнять счет в матче", – сказал Мендилибар.

Напомним, что 29-летний Яремчук в нынешнем сезоне провел 14 поединков за "Олимпиакос" во всех турнирах, забив два гола.

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Олимпиакос (Пирей) Роман Яремчук Панатинаикос (Афины) Хосе Луис Мендилибар
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Источник:
Олімпіакос
Опубликовал: Михаил Черныш
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