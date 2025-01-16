Прекрасный, отличный! Тренер Олимпиакоса оценил гол Яремчука Панатинаикосу

Главный тренер "Олимпиакоса" Хосе Луис Мендилибар высказался по поводу первого матча с "Панатинаикосом" в 1/4 финала Кубка Греции (1:1), в котором ничью "Оли" принес гол украинского форварда Романа Яремчука, который вышел на замену.

"Игра продолжалась до последней минуты. Забитый нами гол был результатом фантастического движения Романа. Это был прекрасный, отличный гол после очень красивого и невероятного паса от Родинея.

Мы хотим выигрывать матчи, поэтому наша задача была стать более атакующими и создавать больше угрозы. Мы использовали Яремчука вместе с Эль Кааби в центре атаки, а Костула оттащили на фланги.

Мы стремились воспользоваться своими шансами. Конечно, никто не может гарантировать, что больше нападающих в игре обязательно обеспечит победу, но это помогло нам по крайней мере сравнять счет в матче", – сказал Мендилибар.