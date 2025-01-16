Перотти - про Довбика: Джеко в Роме поначалу также много критиковали

Бывший атакующий полузащитник " Ромы " Диего Перотти высказался об игре украинского форварда римлян Артема Довбика.

"Джеко поначалу также много критиковали (после перехода в клуб - прим.). Его посадили на скамейку запасных, а я начал играть ложную девятку. Но мы знаем, что произошло дальше.

Довбик играет за клуб лишь первый год, но он уже забивает. Он может и будет играть лучше. Он будет становиться все лучше и лучше, но он только что перешел. Ему нужно обрести уверенность и немного везения", - сказал Перотти для Radio Manà Manà Sport.