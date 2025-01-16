Время Лунина. Украинец выйдет в старте Реала на кубковый матч
В Кубке пока играет Лунин
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 16 января, в рамках 1/8 финала Кубка Испании "
Матч начнётся в 22:30 и уже известен стартовый состав мадридцев на поединок.
Как и ожидалось, место в воротах "Реала" займет украинский кипер Андрей Лунин.
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Для Андрея это будет 7-й матч в сезоне. В предыдущих шести он пропустил 8 голов и 3 матча отстоял на ноль.
????✅ ¡Nuestro XI inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 16, 2025
???? @RCCelta#LaCopaMola | @UnicajaBanco pic.twitter.com/5yqHRUaYs5
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