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Время Лунина. Украинец выйдет в старте Реала на кубковый матч

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В Кубке пока играет Лунин

Время Лунина. Украинец выйдет в старте Реала на кубковый матч

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 16 января, в рамках 1/8 финала Кубка Испании "Реал" сыграет с "Сельтой".

Матч начнётся в 22:30 и уже известен стартовый состав мадридцев на поединок.

Как и ожидалось, место в воротах "Реала" займет украинский кипер Андрей Лунин.

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Для Андрея это будет 7-й матч в сезоне. В предыдущих шести он пропустил 8 голов и 3 матча отстоял на ноль.

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Реал (Мадрид) Сельта (Виго) Андрей Лунин
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