Второй дивизион Чехии. Беседин нашел себе новый клуб
Форвард продолжит карьеру в Чехии
Экс-форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Беседин нашел себе новый клуб.
Как сообщает ТаТоТаке, в четверг футболист подписал контракт с чешским СК "Лишень".
Отмечается, что соглашение рассчитано на полгода.
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После первого круга клуб из Брно занимает 9 место в FNL – второй дивизион страны, уровень Первой лиги Украины.
Напомним, в ноябре 2024 года 28-летний форвард покинул казахстанский "Ордабасы" в статусе свободного агента и с тех пор оставался без команды.
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Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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