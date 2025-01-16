Второй дивизион Чехии. Беседин нашел себе новый клуб

Экс-форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Беседин нашел себе новый клуб.

Как сообщает ТаТоТаке, в четверг футболист подписал контракт с чешским СК "Лишень".

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Отмечается, что соглашение рассчитано на полгода.

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После первого круга клуб из Брно занимает 9 место в FNL – второй дивизион страны, уровень Первой лиги Украины.

Напомним, в ноябре 2024 года 28-летний форвард покинул казахстанский "Ордабасы" в статусе свободного агента и с тех пор оставался без команды.