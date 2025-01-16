Поучаствовал и Лунин. Как Реал открыл счет в матче с Сельтой. ВИДЕО
А не было ли там пенальти?
Getty Images/Global Images Ukraine
16 января в рамках 1/8 финала Кубка Испании "Реал" играет с "Сельтой".
Мадридцы открыли счет в концовке первого тайма, причем после ситуации, в которой поучаствовал и украинский кипер Андрей Лунин.
На 37-й минуте форвард "Сельты" Сведберг вышел один на один с украинцем, пробросил мяч, после чего завалился на газон – предположительно из-за минимального контакта с голкипером "Реала".
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Мяч мгновенно подхватил Васкес и начал голевую атаку, которую результативно завершил Килиан Мбаппе.
Арбитр не просматривал эпизод на ВАР, и так счет в матче был открыт.
Lunin? Mbappe! pic.twitter.com/vpoHZIfWvh— Vlad Prezzemolo (@petrushevskiy) January 16, 2025
Lunin...? pic.twitter.com/SowVEdT5fT— Vlad Prezzemolo (@petrushevskiy) January 16, 2025
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