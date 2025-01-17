Журналист сообщил о проценте, который Динамо получит в случае продажи Забарного

Украинский защитник "Борнмута" Илья Забарный может принести "Динамо" немалые деньги. Журналист Игорь Цыганык утверждает, что киевляне получат 30% от суммы трансфера футболиста.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Вишни" приобрели игрока 2 года назад за 22,7 млн ​​евро. За этот период защитник провел 69 матчей в АПЛ и национальных кубковых соревнованиях. Его рыночная стоимость оценивается в 37,2 млн.

Ранее в СМИ сообщали об интересе к игроку сборной Украины от "Манчестер Сити", ПСЖ, "Ливерпуля", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэма" и "Челси".