Журналист сообщил о проценте, который Динамо получит в случае продажи Забарного
Столичный клуб заинтересован в трансфере бывшего игрока
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский защитник "Борнмута" Илья Забарный может принести "Динамо" немалые деньги. Журналист Игорь Цыганык утверждает, что киевляне получат 30% от суммы трансфера футболиста.
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"Вишни" приобрели игрока 2 года назад за 22,7 млн евро. За этот период защитник провел 69 матчей в АПЛ и национальных кубковых соревнованиях. Его рыночная стоимость оценивается в 37,2 млн.
Ранее в СМИ сообщали об интересе к игроку сборной Украины от "Манчестер Сити", ПСЖ, "Ливерпуля", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэма" и "Челси".
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