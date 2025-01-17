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Журналист сообщил о проценте, который Динамо получит в случае продажи Забарного

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Столичный клуб заинтересован в трансфере бывшего игрока

Журналист сообщил о проценте, который Динамо получит в случае продажи Забарного

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский защитник "Борнмута" Илья Забарный может принести "Динамо" немалые деньги. Журналист Игорь Цыганык утверждает, что киевляне получат 30% от суммы трансфера футболиста.

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"Вишни" приобрели игрока 2 года назад за 22,7 млн ​​евро. За этот период защитник провел 69 матчей в АПЛ и национальных кубковых соревнованиях. Его рыночная стоимость оценивается в 37,2 млн.

Ранее в СМИ сообщали об интересе к игроку сборной Украины от "Манчестер Сити", ПСЖ, "Ливерпуля", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэма" и "Челси".

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Динамо (Киев) Игорь Цыганык Борнмут Илья Забарный
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Источник:
Ігор Циганик
Опубликовал: Александр Симченко
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