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"Спасибо за вашу поддержку". Реакция Лунина на победу Реала над Сельтой

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Мадридцы вышли в четвертьфинал Кубка Испании

"Спасибо за вашу поддержку". Реакция Лунина на победу Реала над Сельтой

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин прокомментировал победу своей команды над "Сельтой" (5:2) в матче 1/8 финала Кубка Испании.

"Проход в 1/4 финала [Кубка Испании]. Спасибо за вашу поддержку", - написал Лунин на своей странице в Instagram.

Напомним, на протяжении 120 минут игры Лунин пропустил 2 мяча, сделал 2 сейва, отдал 83% точных передач и 53 раза коснулся мяча. SofaScore оценил его действия в 6.9 балла.

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Источник:
Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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