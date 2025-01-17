"Спасибо за вашу поддержку". Реакция Лунина на победу Реала над Сельтой

Украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин прокомментировал победу своей команды над "Сельтой" (5:2) в матче 1/8 финала Кубка Испании.

"Проход в 1/4 финала [Кубка Испании]. Спасибо за вашу поддержку", - написал Лунин на своей странице в Instagram.

Напомним, на протяжении 120 минут игры Лунин пропустил 2 мяча, сделал 2 сейва, отдал 83% точных передач и 53 раза коснулся мяча. SofaScore оценил его действия в 6.9 балла.