Экс-игрок Ромы: У Довбика есть все качества, чтобы выйти на необходимый уровень

Бывший футболист итальянской "Ромы" Роберто Поликано поделился своим мнением относительно потенциала украинского нападающего Артема Довбика.

"Довбику пока не хватает стабильности. Мне он всегда нравился, и я считаю, что он отличный нападающий. Ему нужно дать время, ведь в Италии нелегко сразу добиться успеха. У него есть все качества, чтобы выйти на необходимый уровень. Он имеет отличную физическую форму, обладает хорошей техникой и умен. Уверен, он станет важным игроком команды. На месте "Ромы" я бы приложил все усилия, чтобы удержать его в клубе", - приводит слова Поликано Tuttomercatoweb.