Экс-игрок Ромы: У Довбика есть все качества, чтобы выйти на необходимый уровень
Роберто Поликано подчеркнул сложность адаптации в итальянском чемпионате
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший футболист итальянской "Ромы" Роберто Поликано поделился своим мнением относительно потенциала украинского нападающего Артема Довбика.
"Довбику пока не хватает стабильности. Мне он всегда нравился, и я считаю, что он отличный нападающий. Ему нужно дать время, ведь в Италии нелегко сразу добиться успеха. У него есть все качества, чтобы выйти на необходимый уровень. Он имеет отличную физическую форму, обладает хорошей техникой и умен. Уверен, он станет важным игроком команды. На месте "Ромы" я бы приложил все усилия, чтобы удержать его в клубе", - приводит слова Поликано Tuttomercatoweb.
В текущем сезоне Довбик провел 25 матчей за "волков" во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 3 ассиста. Портал Transfermarkt оценивает его в 30 млн евро.
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