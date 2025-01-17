Приоритеты определены: Боруссия Д считает Зинченко вторым номером усиления позиции левого защитника
Первым – представителя "Челси"
Getty Images / Global Images Ukraine
"Боруссия" Дортмунд ищет усиление на позицию левого защитника.
Как сообщает журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг, "шмели" считают приоритетной целью футболиста "Челси" Ренату Вейга.
"Боруссия" хочет оформить аренду с правом выкупа. Дортмунд готов платить полную зарплату футболисту. Кроме этого, "Челси" могут получить компенсацию за арендное соглашение.
"Шмели" уже направили "пенсионерам" официальное предложение по переходу игрока.
Плеттенберг заявляет, что альтернативой для "Боруссии" на эту позицию является украинский универсал лондонского "Арсенала" Александр Зинченко. Однако предложения "канонирам" следует ожидать, если переход Вейги окончательно будет невозможен.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 21-летнего португальца в 10 млн евро, а 28-летнего украинца в 30 млн евро.
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