Украинский нападающий определился со своим будущем в Байере
Форвард имеет предложение от клуба Бундеслиги 2
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский нападающий "Байера" Артем Степанов принял решение относительного своего будущего.
Несмотря на предложения от нескольких клубов, 17-летний украинец решил остаться в составе леверкузенского клуба до лета, сообщает Kicker. Степанов хочет лучше оценить свои перспективы, и уже тогда думать об аренде в другой клуб.
В частности известно, что форварда хотел подписать на правах аренды "Кайзерслаутерн".
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В текущем сезоне Степанов принял участие в 16 матчах за "Байер" U-19 (11 голов и 4 ассиста). Кроме того, Артем провел один поединок в Лиге чемпионов за первую команду "фармацевтов". Он сыграл 18 минут во встрече против "Зальцбурга" (5:0).
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