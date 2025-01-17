Украинский нападающий определился со своим будущем в Байере

Украинский нападающий "Байера" Артем Степанов принял решение относительного своего будущего.

Несмотря на предложения от нескольких клубов, 17-летний украинец решил остаться в составе леверкузенского клуба до лета, сообщает Kicker. Степанов хочет лучше оценить свои перспективы, и уже тогда думать об аренде в другой клуб.

В частности известно, что форварда хотел подписать на правах аренды "Кайзерслаутерн".

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В текущем сезоне Степанов принял участие в 16 матчах за "Байер" U-19 (11 голов и 4 ассиста). Кроме того, Артем провел один поединок в Лиге чемпионов за первую команду "фармацевтов". Он сыграл 18 минут во встрече против "Зальцбурга" (5:0).