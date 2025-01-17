Украинский форвард официально перешел в экзотический чемпионат

Украинский форвард Максим Прядун присоединился к мальтийскому клубу "Слима Уондерерс", сообщает пресс-служба команды.

Детали соглашения с 27-летним футболистом пока неизвестны. По данным Transfermarkt, контракт рассчитан до 30 июня 2025 года. Переход состоялся на правах свободного агента.

Прядун находился без клуба с августа 2024 года, когда покинул ЛНЗ. В футболке черкасского клуба Максим провел 21 матч, забил 3 гола и отдал 1 ассист.

Прядун известен по выступлениям за "Ильичевец", "Ворсклу", "Звезду", "Арсенал-Киев", "Металлист 1925", "Локомотив" (Ереван), "Николаев", "Олимпик" Донецк и "Металлист".