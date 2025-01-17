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Украинский форвард официально перешел в экзотический чемпионат

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Футболист нашел новую команду за рубежом

Украинский форвард официально перешел в экзотический чемпионат

Фото: Sliema Wanderers FC

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Украинский форвард Максим Прядун присоединился к мальтийскому клубу "Слима Уондерерс", сообщает пресс-служба команды.

Детали соглашения с 27-летним футболистом пока неизвестны. По данным Transfermarkt, контракт рассчитан до 30 июня 2025 года. Переход состоялся на правах свободного агента.

Прядун находился без клуба с августа 2024 года, когда покинул ЛНЗ. В футболке черкасского клуба Максим провел 21 матч, забил 3 гола и отдал 1 ассист.

Прядун известен по выступлениям за "Ильичевец", "Ворсклу", "Звезду", "Арсенал-Киев", "Металлист 1925", "Локомотив" (Ереван), "Николаев", "Олимпик" Донецк и "Металлист".

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Максим Прядун
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Источник:
Сліма Вондерерз
Опубликовал: Алина Ерофеева
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