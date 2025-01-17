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Был ли пенальти? Известный испанский арбитр вынес приговор Лунину

Наши за границей
Обновлено

Итурральде Гонсалес считает, что в ворота Реала следовало назначать пенальти

Был ли пенальти? Известный испанский арбитр вынес приговор Лунину

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Известный испанский экс-арбитр Итурральде Гонсалес прокомментировал скандальный эпизод в матче 1/8 финала Кубка Испании "Реал" - "Сельта" (5:2), когда перед первым голом "сливочных" украинский голкипер Андрей Лунин зацепил в своей штрафной площадке нападающего соперника, но рефери не поставил за это пенальти.

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"Это самое сложное для арбитра на поле, потому что ты не знаешь, нападающий инициировал контакт, или вратарь опоздал. Это пенальти. Лунин задел левую ногу форварда правой рукой, но VAR решил, что именно нападающий инициировал контакт, а вратарь не искал контакт.

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Пенальти в ворота "Реала" на 90-й минуте за фол Асенсио против Бамба? Это также пенальти", - сказал Гонсалес.

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Реал (Мадрид) Сельта (Виго) Андрей Лунин
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Источник:
AS
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Zimoridok64 (Мелитополь)
17.01.2025 в 19:32
Я прихильник Барси,але передивитися пошагово в телефоні дії Леніна і нападника і зрозумів ,пенальті нема. При дотику кінцівками рукавичок до м'яча,гравець Сельти на прямих ногах ,м'яч сантиметри 3-4 в стороні і тоді Андрій збиває і його. Дуже добре видно.
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Комментарии 7
Zimoridok64 (Мелитополь)
17.01.2025 в 19:32
Я прихильник Барси,але передивитися пошагово в телефоні дії Леніна і нападника і зрозумів ,пенальті нема. При дотику кінцівками рукавичок до м'яча,гравець Сельти на прямих ногах ,м'яч сантиметри 3-4 в стороні і тоді Андрій збиває і його. Дуже добре видно.
Ответить
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
17.01.2025 в 18:49
Реал - гнойный прыщ мирового футбола
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Bаrcelinius
17.01.2025 в 19:32
Однозначно.
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Bаrcelinius
17.01.2025 в 18:33
А помните, как забивала мбапа свой гол в ЭК? С нарушения правил свиньки на Касадо. Вот так вот эти пи@оры свои голы и забивают. А пеналь тут очевиднейший, без сомнений. Даже блогер реаловец Кирилл вчера это на своём ютуб-канале признал. А теперь вот и авторитетнейший испанский арбитр. Белые крысы позорные блъ..
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ANESTEZIO (Вінниця )
17.01.2025 в 18:37
О, пєтушара барсонута вже глоду наїбошилася на мамкину пенсію і хвіст розправила. Тьху, непотріб
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vlotko (Броди)
17.01.2025 в 18:17
Вирок винесли ті хто пише такі провокаційні заголовки. Лунін був перший на м'ячі. Цікаво виходить, що суддя, який був поряд, судді на ВАР порушень не бачили, а тренер, який був за 50м бачив і спостерігав епізод з однієї точки угледів порушення. Ясно, що любий тренер команди, яка програла буде мати претензії, щоб якимось чином оправдати поразку своєї команди.
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ANESTEZIO (Вінниця )
17.01.2025 в 18:32
Так цей Ітуральде всім відомий барсоприхильник, після того як його відсторонили від суддівства він тільки і ллє помиї виключно на Реал і свої колег, мстить. Пам'ятаю, як цей під@р ЛЧ судив, одні скандали з ним. Такий собі ШизоАлєнь іспанський, такий самий придурок як і тутешній типу монреальський Алєнь
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