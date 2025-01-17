Был ли пенальти? Известный испанский арбитр вынес приговор Лунину

Известный испанский экс-арбитр Итурральде Гонсалес прокомментировал скандальный эпизод в матче 1/8 финала Кубка Испании "Реал" - "Сельта" (5:2), когда перед первым голом "сливочных" украинский голкипер Андрей Лунин зацепил в своей штрафной площадке нападающего соперника, но рефери не поставил за это пенальти.

"Это самое сложное для арбитра на поле, потому что ты не знаешь, нападающий инициировал контакт, или вратарь опоздал. Это пенальти. Лунин задел левую ногу форварда правой рукой, но VAR решил, что именно нападающий инициировал контакт, а вратарь не искал контакт.

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