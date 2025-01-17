Если бы не Мората и Евро-2024. Довбик летом мог оказаться в Милане
А сборная Украины Евро-2024 провалила
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский форвард Артем Довбик летом 2024 года мог оказаться не в "Роме", а в "
Как сообщает источник, "Милан" реально интересовался украинцем, но в итоге, остановил свой выбор на Альваро Морате, который отлично провел Евро-2024, был одним из лидеров сборной Испании, которая и выиграла турнир.
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Если бы Мората провалил бы Евро или травмировался, "Милан" бы обратился к кандидатуре Довбика.
Напомним, что в итоге Артем летом перешел из "Жироны" в "Рому" за 30,5 млн евро.
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Источник:Youtube-канал Ігор Циганик
Опубликовал: Михаил Черныш
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