Если бы не Мората и Евро-2024. Довбик летом мог оказаться в Милане

Украинский форвард Артем Довбик летом 2024 года мог оказаться не в "Роме", а в " Милане ", сообщает журналист Игорь Цыганык.

Как сообщает источник, "Милан" реально интересовался украинцем, но в итоге, остановил свой выбор на Альваро Морате, который отлично провел Евро-2024, был одним из лидеров сборной Испании, которая и выиграла турнир.

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Если бы Мората провалил бы Евро или травмировался, "Милан" бы обратился к кандидатуре Довбика.

Напомним, что в итоге Артем летом перешел из "Жироны" в "Рому" за 30,5 млн евро.