Мареску спросили о пробе B Мудрика. Ответ тренера Челси

Главный тренера "Челси" Энцо Мареску на пресс-конференции перед матчем АПЛ в очередной раз спросили по поводу ситуации украинца Михаила Мудрика и его проваленной допинг-пробы.

Впрочем, Мареска заявил, что новых данных по делу нет.

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