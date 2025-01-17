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Мареску спросили о пробе B Мудрика. Ответ тренера Челси

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Клуб продолжает поддерживать игрока

Мареску спросили о пробе B Мудрика. Ответ тренера Челси

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренера "Челси" Энцо Мареску на пресс-конференции перед матчем АПЛ в очередной раз спросили по поводу ситуации украинца Михаила Мудрика и его проваленной допинг-пробы.

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Впрочем, Мареска заявил, что новых данных по делу нет.

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"У меня нет информации относительно пробы B. Клуб продолжает поддерживать Михаила, мы остаемся с ним на контакте и пытаемся помочь всеми возможными способами.

Но никакой новой информации по срокам или пробе B у нас нет", – сказал Мареска.

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Челси (Лондон) Энцо Мареска Михаил Мудрик
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Источник:
Football London
Опубликовал: Михаил Черныш
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