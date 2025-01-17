"Ненужный трансфер", - не все в Италии в восторге от перехода Довбика в Рому
Покупка без логики
asroma.com
Итальянский журналист и аналитик Эцио Селла высказался о переходе украинского форварда Артема Довбика из "Жироны" в "
По словам журналиста, римский клуб не обдумал свою трансферную кампанию, и что клубу нужно было укреплять оборонительную линию.
"Летом на трансферном рынке руководство "Ромы" совершило несколько ошибок. Были покупки без логики. К примеру, ненужный трансфер Довбика. Сначала нужно оценить проблемы клуба и выделить те позиции, которые нужно усилить. Это правый, левый и центральный защитники.
В клубе хватало игроков, которые могут сыграть в атаке – Дибала, Суле, Бальданцы. Если у вас есть футболисты атакующего плана, ваша задача – дать им время, чтобы они могли себя проявить", – сказал Селла.
В этом сезоне на счету Довбика 10 точных ударов и 3 ассиста в 25 поединках в составе "капитолини".
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