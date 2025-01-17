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Уже почти традиция. Есть ли Довбик в старте Ромы на матч против Дженоа?

Наши за границей
Обновлено

Стартовые составы команд

Уже почти традиция. Есть ли Довбик в старте Ромы на матч против Дженоа?

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 17 сентября, состоится матч 21-го тура Серии А, в котором "Рома" примет "Дженоа".

Матч начнется в 21:45 и уже известны стартовые составы.

В основе римлян традиционно выйдет украинский форвард Артем Довбик.

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Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча "Рома" – "Дженоа".

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Комментарии
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Не люблю футбол (Хорол)
17.01.2025 в 21:06
Не смішіть, більше ніхто українців не підпише з АПЛ
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Комментарии 1
Не люблю футбол (Хорол)
17.01.2025 в 21:06
Не смішіть, більше ніхто українців не підпише з АПЛ
Ответить
0
1

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