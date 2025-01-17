Уже почти традиция. Есть ли Довбик в старте Ромы на матч против Дженоа?
Стартовые составы команд
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 17 сентября, состоится матч 21-го тура
Матч начнется в 21:45 и уже известны стартовые составы.
В основе римлян традиционно выйдет украинский форвард Артем Довбик.
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Напомним, что UA-Футбол проведет
???? La nostra formazione per #RomaGenoa!— AS Roma (@OfficialASRoma) January 17, 2025
???? DAJE ROMA DAJE! ????#ASRoma pic.twitter.com/adV7kFfyuF
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Не люблю футбол (Хорол)
17.01.2025 в 21:06
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