Трубин вернулся в стартовый состав Бенфики на матч чемпионата Португалии
Бенфика сыграет с Фамаликаном
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 17 сентября, состоится матч 18-го тура чемпионата Португалии, в котором "Бенфика" примет "Фамаликан".
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Матч начнется в 22:15 и уже известны стартовые составы.
Украинский голкипер "орлов" пропустил недавний поединок Кубка страны – ему дали отдохнуть, но сегодня вернулся в стартовый состав своей команды.
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???? O ???????????????????? ???????? para hoje! ⚪#SLBFCF • #LigaPortugalBetclic pic.twitter.com/RwL2r1RCNS— SL Benfica (@SLBenfica) January 17, 2025
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