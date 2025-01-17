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Трубин вернулся в стартовый состав Бенфики на матч чемпионата Португалии

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Бенфика сыграет с Фамаликаном

Трубин вернулся в стартовый состав Бенфики на матч чемпионата Португалии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 17 сентября, состоится матч 18-го тура чемпионата Португалии, в котором "Бенфика" примет "Фамаликан".

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Матч начнется в 22:15 и уже известны стартовые составы.

Украинский голкипер "орлов" пропустил недавний поединок Кубка страны – ему дали отдохнуть, но сегодня вернулся в стартовый состав своей команды.

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