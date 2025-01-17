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Замкнул на добивании! Довбик открыл счет в матче с Дженоа. ВИДЕО

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Артем продолжает забивать

Замкнул на добивании! Довбик открыл счет в матче с Дженоа. ВИДЕО

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 17 сентября, проходит матч 21-го тура Серии А, в котором "Рома" принимает "Дженоа".

В основе римлян традиционно вышел украинский форвард Артем Довбик.

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И вышел не зря, а открыл счет в поединке! На 25-й минуте Пеллегрини головой замкнул навес с правого фланга, но голкипер парировал его выстрел - на добивание во вратарскую быстрее других успел Довбик.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча "Рома" – "Дженоа".

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Комментарии
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
17.01.2025 в 22:25
Халява пліз!)Давай другий-робочий!
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Комментарии 1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
17.01.2025 в 22:25
Халява пліз!)Давай другий-робочий!
Ответить
0
0

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