Замкнул на добивании! Довбик открыл счет в матче с Дженоа. ВИДЕО

Сегодня, 17 сентября, проходит матч 21-го тура Серии А, в котором "Рома" принимает "Дженоа".

В основе римлян традиционно вышел украинский форвард Артем Довбик.

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И вышел не зря, а открыл счет в поединке! На 25-й минуте Пеллегрини головой замкнул навес с правого фланга, но голкипер парировал его выстрел - на добивание во вратарскую быстрее других успел Довбик.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча "Рома" – "Дженоа".