Верят в трансферный потенциал. Лехия сейчас не будет продавать перспективного украинца

Гданьская "Лехия" не планирует расставаться с украинским вингером команды Максимом Хланем.

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Ранее была информация, что Масимом интересуется краковская "Вечиста", выступающая в местном втором дивизионе, однако польский журналист Якуб Польковский утверждает, что украиенц останется в лагере "Лехии".

В Гданьске видят в Максиме большой трансферный потенциал и надеются, что в будущем смогут продать Хланя за более высокую цену.

Отметим, что в текущем сезоне Хлань провел 15 матчей на клубном уровне, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

Контракт вингера с польским клубом рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает футболиста Лехии в 1 миллион евро.