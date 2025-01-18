Довбик догнал легенду Динамо по количеству голов в Серии А
Артему понадобилось гораздо меньше игр
Украинский нападающий "Ромы" в поединке против "Дженоа" забил свой седьмой гол в чемпионате Италии.
Он догнал бывшего игрока "Зари" Александра Заварова, столько же раз отмечавшегося в Серии А за "Ювентус". Атакующий полузащитник сыграл в первенстве 60 матчей, Артем – 19. Напомним, что Заваров выступал в составе "старой сеньйоры" в сезонах 1988/89 и 1989/90.
Впереди в списке украинских бомбардиров Серии А только два игрока – Руслан Малиновский (27) и Андрей Шевченко (127).
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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