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Довбик догнал легенду Динамо по количеству голов в Серии А

Наши за границей
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Артему понадобилось гораздо меньше игр

Довбик догнал легенду Динамо по количеству голов в Серии А

Новина українською

Украинский нападающий "Ромы" в поединке против "Дженоа" забил свой седьмой гол в чемпионате Италии.

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Он догнал бывшего игрока "Зари" Александра Заварова, столько же раз отмечавшегося в Серии А за "Ювентус". Атакующий полузащитник сыграл в первенстве 60 матчей, Артем – 19. Напомним, что Заваров выступал в составе "старой сеньйоры" в сезонах 1988/89 и 1989/90.

Впереди в списке украинских бомбардиров Серии А только два игрока – Руслан Малиновский (27) и Андрей Шевченко (127).

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Андрей Шевченко Александр Заваров Руслан Малиновский Артем Довбик
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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