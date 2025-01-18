Мойес: Мы хотим, чтобы Миколенко шел вперед и подключался к атакам
Раньше его подопечные уже так играли
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Главный тренер “Эвертона” Дэвид Мойес прокомментировал, чего он ожидает от своих фланговых защитников.
“Я бы хотел, чтобы оба моих крайних защитника играли выше. Когда я тренировал раньше, у нас, пожалуй, лучшим ассистентом в Премьер-лиге был Лейтон Бейнс.
Мы хотели бы снова получить такое сочетание, как когда играли Бейнс и Пиенар, например.
Миколенко, мы хотим, чтобы он шел вперед и подключался к атакам. Он действительно сделал хороший пас, который Дукур почти реализовал. Мы хотим увеличить количество таких моментов”, – сказал Мойес.
Шотландец несколько дней назад возглавил "Эвертон". 15 января его подопечные провели матч против "Астон Виллы", в котором проиграли со счетом 0:1.
Сейчас "ириски" находятся на 16 месте АПЛ на расстоянии одного очка от зоны вылета. Следующий матч "Эвертон" сыграет с "Тоттенхэмом" завтра, 16 января.
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