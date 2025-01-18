  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Мойес: Мы хотим, чтобы Миколенко шел вперед и подключался к атакам
В тренде

Мойес: Мы хотим, чтобы Миколенко шел вперед и подключался к атакам

Наши за границей

Раньше его подопечные уже так играли

Мойес: Мы хотим, чтобы Миколенко шел вперед и подключался к атакам

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер “Эвертона” Дэвид Мойес прокомментировал, чего он ожидает от своих фланговых защитников.

“Я бы хотел, чтобы оба моих крайних защитника играли выше. Когда я тренировал раньше, у нас, пожалуй, лучшим ассистентом в Премьер-лиге был Лейтон Бейнс.

Мы хотели бы снова получить такое сочетание, как когда играли Бейнс и Пиенар, например.

Миколенко, мы хотим, чтобы он шел вперед и подключался к атакам. Он действительно сделал хороший пас, который Дукур почти реализовал. Мы хотим увеличить количество таких моментов”, – сказал Мойес.

Шотландец несколько дней назад возглавил "Эвертон". 15 января его подопечные провели матч против "Астон Виллы", в котором проиграли со счетом 0:1.

Читайте такжеПрактически равный матч, но победа гостей. Эвертон – Астон Вилла 0:1. Обзор матча и видео голов

Сейчас "ириски" находятся на 16 месте АПЛ на расстоянии одного очка от зоны вылета. Следующий матч "Эвертон" сыграет с "Тоттенхэмом" завтра, 16 января.

По теме
yellow-arrow
Артем Довбик впервые прокомментировал свою нерезультативность в сезоне Серии А
yellow-arrow
Артём Беседин поделился своими планами в новом клубе
yellow-arrow
Довбик догнал легенду Динамо по количеству голов в Серии А
Дэвид Мойес Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Офіційний сайт Евертона
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости