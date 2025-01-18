Мойес: Мы хотим, чтобы Миколенко шел вперед и подключался к атакам

Главный тренер “Эвертона” Дэвид Мойес прокомментировал, чего он ожидает от своих фланговых защитников.

“Я бы хотел, чтобы оба моих крайних защитника играли выше. Когда я тренировал раньше, у нас, пожалуй, лучшим ассистентом в Премьер-лиге был Лейтон Бейнс.

Мы хотели бы снова получить такое сочетание, как когда играли Бейнс и Пиенар, например.

Миколенко, мы хотим, чтобы он шел вперед и подключался к атакам. Он действительно сделал хороший пас, который Дукур почти реализовал. Мы хотим увеличить количество таких моментов”, – сказал Мойес.