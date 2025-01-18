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Артём Беседин поделился своими планами в новом клубе

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Будет помогать команде выбираться в высший дивизион

Артём Беседин поделился своими планами в новом клубе

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Нападающий Артем Беседин рассказал о том, почему принял решение подписать контракт с чешской командой "Лишень".

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Хороший клуб с классными условиями и большими амбициями, что было очень важно для меня. Теперь все в моих руках и ногах. Нужно доказывать свою состоятельность. Я доволен, что здесь оказался.

В "Лишене" достаточно авторитетный наставник, бывший главный тренер национальной сборной Чехии Павел Врба. Уже успел с ним пообщаться?

Я с ним познакомился еще раньше, в телефонном режиме. А на базе я уже познакомился со всем тренерским штабом, с командой. Все меня приветливо приняли. Видно, что в коллективе хорошая атмосфера.

Какие условия на базе клуба?

Все нормально. Есть стадион, запасное поле для тренировок, тренажерный зал, комнаты на восстановление. Все есть для того, чтобы качественно работать.

У тебя контракт до конца сезона. Что потом?

Сейчас о чем-то говорить рано. У меня соглашение на полгода с возможной пролонгацией еще на два сезона. Сейчас важно как можно быстрее адаптироваться и помочь команде добиваться побед, а там будет видно.

В Высшей лиге чемпионата Чехии уровень команд очень сильный, поэтому, возможно, продолжим сотрудничество, главное, чтобы тренерский штаб и руководство клуба были довольны моей игрой. Я не боюсь трудностей, будем работать.

Для себя ставишь какие-то персональные задачи?

Какие могут быть задачи у нападающего? Хотелось бы как можно чаще забивать, и чтобы мои голы приносили удовольствие болельщикам "Лишеня" и помогали команде идти вперед.

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Источник:
УФ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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