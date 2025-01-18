Артем Довбик впервые прокомментировал свою нерезультативность в сезоне Серии А

Нападающий "Ромы" Артем Довбик рассказал о том, как проходит его адаптация в итальянском клубе.

"Это определенно сложно, чемпионат отличается от Ла Лиги. Я стараюсь совершенствоваться, думаю, что итальянская лига улучшает меня, потому что здесь очень сильные защитники. Я адаптируюсь. Почему не праздную свои голы? Я просто не совсем доволен своими выступлениями. Да, я забиваю, но я могу лучше. Буду праздновать в более важных случаях. Тренер попросил партнеров по команде играть на меня больше, и я думаю, вы можете это увидеть на поле. В общем, взаимодействие между нами улучшается.

Я не чувствую большого давления. Знаю, что передо мной также был Джеко, которому не удался первый сезон, и мы знаем, что он сделал после [третий бомбардир в истории клуба со 119 голами]. Думаю, что нужно время, чтобы найти правильное понимание. Когда я только оказался в Риме, то сразу понял, что нападающий находится под большим давлением, но я сохраняю спокойствие и стараюсь улучшить взаимопонимание с партнерами и наслаждаться этим моментом", — сказал Довбик для RomaPress.