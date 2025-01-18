  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Анатолий Трубин оценил взятие трех баллов в Примейре
В тренде

Анатолий Трубин оценил взятие трех баллов в Примейре

Наши за границей

Написал в своем инстаграме

Анатолий Трубин оценил взятие трех баллов в Примейре

Фото з відкритих джерел

Новина українською

Вчера прошел матч 18-го тура чемпионата Португалии, "Бенфика" сыграла против ФК "Фамаликан", игра завершилась победой "Бенфики" со счетом 4:0.

Читайте такжеТрубин вместе с Бенфикой разгромил Фамаликан. Известны оценки украинца за матч

Голкипер сборной Украины и "Бенфики" Анатолий Трубин прокомментировал победу команды:

"Сегодня наслаждался тем, как работает наша команда! Дальше Лига чемпионов".

Добавим, что статистические порталы оценили игру Трубина в 6.5 (Sofascore) и 6.2 (Whoscored).

По теме
yellow-arrow
Жирона - Севилья. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
yellow-arrow
Перешёл в Европу. Лишень представила экс-нападающего Динамо и Металлиста
yellow-arrow
Арсенал – Астон Вилла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Бенфика (Лиссабон) Анатолий Трубин
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
інстаграм Трубіна
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости