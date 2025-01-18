Анатолий Трубин оценил взятие трех баллов в Примейре
Написал в своем инстаграме
Фото з відкритих джерел
Вчера прошел матч 18-го тура чемпионата Португалии, "Бенфика" сыграла против ФК "Фамаликан", игра завершилась победой "Бенфики" со счетом 4:0.
Голкипер сборной Украины и "Бенфики" Анатолий Трубин прокомментировал победу команды:
"Сегодня наслаждался тем, как работает наша команда! Дальше Лига чемпионов".
Добавим, что статистические порталы оценили игру Трубина в 6.5 (Sofascore) и 6.2 (Whoscored).
По теме
Оцените этот материал:
Источник:інстаграм Трубіна
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Мария Гвардиола рассказала о причинах расставания своих родителей
- Серия А. Рома - Дженоа 3:1. Довбик начал путь к очередной домашней победе
- Луческу: Я сказал Ахметову - есть только один способ сделать из футбола шоу
- Лунин или Куртуа? Анчелотти сказал, кто сыграет в матче против Сельты
- Жена Зубкова - о своих фотосессиях: Мужчина для женщины хозяин, что ли? Мое тело – мое дело
- Невеста Роналду превзошла жену Месси по доходам в Instagram: возлюбленная Бекхэма - среди лидеров
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000