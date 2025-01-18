Перешёл в Европу. Лишень представила экс-нападающего Динамо и Металлиста

"Лишень" официально представила экс-нападающего "Динамо" и "Металлиста".

Чешский клуб объявил об переходе Артёма Беседина.

Управляющий директор чешского клуба рассказал о надеждах на игрока.

"Приход Артема — это шаг вперед для нашего клуба. Мы верим, что его опыт выступлений в еврокубках и на национальном уровне поможет нам двигаться дальше. Мы рады, что решил присоединиться именно к нам, его менталитет пойдет на пользу команде", сказал управляющий директор клуба Либор Клейбл.