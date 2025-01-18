Перешёл в Европу. Лишень представила экс-нападающего Динамо и Металлиста
Теперь официально
Фото: ФК Динамо Київ
"Лишень" официально представила экс-нападающего "Динамо" и "Металлиста".
Чешский клуб объявил об переходе Артёма Беседина.
????????Posila! Jako volný hráč přichází do Líšně Artem Besedin (28)! Tento snajpr nastřílel za Dynamo Kyjev v 92 zápasech 30 branek v tamní Premier League a pravidelně nastupoval i v Lize mistrů. 19násobný reprezentant[a][b][c] se zkušenostmi z Eura 2020 má na svém kontě vítězství v… pic.twitter.com/jHZrOsXBBo— SK Líšeň (@SK_Lisen_Brno) January 17, 2025
Управляющий директор чешского клуба рассказал о надеждах на игрока.
"Приход Артема — это шаг вперед для нашего клуба. Мы верим, что его опыт выступлений в еврокубках и на национальном уровне поможет нам двигаться дальше. Мы рады, что решил присоединиться именно к нам, его менталитет пойдет на пользу команде", сказал управляющий директор клуба Либор Клейбл.
"Лишень" - команда второго дивизиона Чехии, занимающая 9 место в турнирной таблице.
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Последним клубом Артёма Беседина был казахстанский "Ордабасы", в котором он стал чемпионом страны.
В "Лишень" нападающий перешёл свободным агентом.
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