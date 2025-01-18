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Перешёл в Европу. Лишень представила экс-нападающего Динамо и Металлиста

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Перешёл в Европу. Лишень представила экс-нападающего Динамо и Металлиста

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

"Лишень" официально представила экс-нападающего "Динамо" и "Металлиста".

Чешский клуб объявил об переходе Артёма Беседина.

Управляющий директор чешского клуба рассказал о надеждах на игрока.

"Приход Артема — это шаг вперед для нашего клуба. Мы верим, что его опыт выступлений в еврокубках и на национальном уровне поможет нам двигаться дальше. Мы рады, что решил присоединиться именно к нам, его менталитет пойдет на пользу команде", сказал управляющий директор клуба Либор Клейбл.

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"Лишень" - команда второго дивизиона Чехии, занимающая 9 место в турнирной таблице.

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Последним клубом Артёма Беседина был казахстанский "Ордабасы", в котором он стал чемпионом страны.

В "Лишень" нападающий перешёл свободным агентом.

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Источник:
SK Lisen
Опубликовал: Владислав Прийменко
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