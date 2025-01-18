Гендиректор Лишеня: Подписание Беседина – шаг вперед для нашего клуба
В коллективе из города Брно довольны сделкой
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный директор чешского клуба "Лишень" Либор Клейбл считает, что большой опыт выступлений в еврокубках в составе "Динамо" однозначно говорит в пользу Артема Беседина.
"Подписание Артема – шаг вперед для нашего клуба. Верим, что его опыт еврокубков поможет нам двигаться вперед. Мы счастливы, что он решил присоединиться к нам, его менталитет будет большим преимуществом", – отметил функционер.
Последние 1,5 года Артем играл в "Ордабасы" из Казахстана (6 голов, 33 встречи). Его новая команда занимает 9-ю строчку во втором дивизионе Чехии после 16-го тура (20 очков).
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Источник:Лішень
Опубликовал: Александр Симченко
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