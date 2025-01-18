Кто из ключевых игроков Жироны в старте? Жирона опубликовала стартовый состав команды

Сегодня в 15:00 "Жирона" сыграет с "Севильей".

Жирона уже опубликовала в Х стартовый состав команды, в котором присутствует украинский полузащитник Виктор Цыганков. Однако другие ключевые игроки как нападающий Арно Данджума и защитник Мигель Гутьеррес пропустят игру.

По информации официального аккаунта "Жироны" в Х, Арно Данджума отсутствует в старте из-за вирусного процесса в организме, а Мигель Гутьеррес - из-за дискомфорта в правой лодыжке.

Напомним, что следить за матчем в текстовом формате можно в матч-центре UA-Футбол.