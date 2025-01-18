Кто из ключевых игроков Жироны в старте? Жирона опубликовала стартовый состав команды
Самое главное в старте ли Цыганков?
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня в 15:00 "Жирона" сыграет с "Севильей".
Жирона уже опубликовала в Х стартовый состав команды, в котором присутствует украинский полузащитник Виктор Цыганков. Однако другие ключевые игроки как нападающий Арно Данджума и защитник Мигель Гутьеррес пропустят игру.
По информации официального аккаунта "Жироны" в Х, Арно Данджума отсутствует в старте из-за вирусного процесса в организме, а Мигель Гутьеррес - из-за дискомфорта в правой лодыжке.
???????? ???????????????????????? ????????????????! ❤️????#GironaSevillaFC pic.twitter.com/elL1BzhVHw— Girona FC (@GironaFC) January 18, 2025
Напомним, что следить за матчем в текстовом формате можно в матч-центре UA-Футбол.
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