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Кто из ключевых игроков Жироны в старте? Жирона опубликовала стартовый состав команды

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Самое главное в старте ли Цыганков?

Кто из ключевых игроков Жироны в старте? Жирона опубликовала стартовый состав команды

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня в 15:00 "Жирона" сыграет с "Севильей".

Жирона уже опубликовала в Х стартовый состав команды, в котором присутствует украинский полузащитник Виктор Цыганков. Однако другие ключевые игроки как нападающий Арно Данджума и защитник Мигель Гутьеррес пропустят игру.

По информации официального аккаунта "Жироны" в Х, Арно Данджума отсутствует в старте из-за вирусного процесса в организме, а Мигель Гутьеррес - из-за дискомфорта в правой лодыжке.

Напомним, что следить за матчем в текстовом формате можно в матч-центре UA-Футбол.

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Источник:
GironaFC
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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