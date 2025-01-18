Трубин сыграл сухой юбилейный матч в составе Бенфики
Соперник решил не беспокоить своими атаками
Getty Images / Global Images Ukraine
Вчера украинский вратарь "орлов" Анатолий Трубин не пропустил в поединке против "Фамаликана" в чемпионате Португалии (4:0).
Голкипер провел 30-ю "сухую" встречу в футболке лиссабонского коллектива. Всего на его счету 75 игр во всех соревнованиях. Отметим, что соперник не нанес ни одного удара. В трех из четырех предыдущих матчей португальского клуба украинец вовсе не делал сейвы.
В текущей кампании Примейры Анатолий пропустил 11 мячей в турнире. Это лучший показатель, как и у коллеги из "Порту" Диогу Кошты.
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Источник:Dynamomania
Опубликовал: Александр Симченко
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