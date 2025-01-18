Цыганков отдал 15-й ассист в Ла Лиге

В 20-м туре Ла Лиги "бело-красные" принимают "Севилью". Андалусийцы могли отличиться уже в дебюте встречи, но не смогли реализовать пенальти.

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На 36-й минуте подопечные Мичела сделали счет 1:0. Забил Арнау Мартинес, а результативную передачу отдал Виктор Цыганков.

В текущем сезоне это второй ассист украинца в 9-м поединке чемпионата Испании. Всего в активе полузащитника 15 голевых пасов в 58 встречах Ла Лиги. Этой зимой он только во второй раз вышел на поле, поскольку пропустил 5 недель из-за повреждения.