Цыганков отдал 15-й ассист в Ла Лиге
Украинец помог каталонцам выйти вперед
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В 20-м туре Ла Лиги "бело-красные" принимают "Севилью". Андалусийцы могли отличиться уже в дебюте встречи, но не смогли реализовать пенальти.
На 36-й минуте подопечные Мичела сделали счет 1:0. Забил Арнау Мартинес, а результативную передачу отдал Виктор Цыганков.
В текущем сезоне это второй ассист украинца в 9-м поединке чемпионата Испании. Всего в активе полузащитника 15 голевых пасов в 58 встречах Ла Лиги. Этой зимой он только во второй раз вышел на поле, поскольку пропустил 5 недель из-за повреждения.
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