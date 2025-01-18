Забарный помог одолеть крепкого соперника. Известны оценки украинца за очередной матч Борнмута

Украинский защитник "Борнмута" Илья Забарный отыграл полный матч против "Ньюкасла" (4:1) в рамках 22-го тура АПЛ.

В этой игре Илья отдал 69% точных пасов, выиграл 5 единоборств из 6-ти, заблокировал удар, выполнил 3 точных лонгбола из 9-ти попыток, 9 раз выбил мяч и нанес удар мимо ворот.

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Статистически-аналитические порталы WhoScored и Sofascore оценили выступление украинца в высокие оценки: 7,0 и 7,1 соответственно.