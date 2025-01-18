Забарный помог одолеть крепкого соперника. Известны оценки украинца за очередной матч Борнмута
Команда уже в еврокубковой зоне
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский защитник "Борнмута" Илья Забарный отыграл полный матч против "Ньюкасла" (4:1) в рамках 22-го тура АПЛ.
В этой игре Илья отдал 69% точных пасов, выиграл 5 единоборств из 6-ти, заблокировал удар, выполнил 3 точных лонгбола из 9-ти попыток, 9 раз выбил мяч и нанес удар мимо ворот.
Статистически-аналитические порталы WhoScored и Sofascore оценили выступление украинца в высокие оценки: 7,0 и 7,1 соответственно.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Возвращение домой: полузащитник Шахтера присоединился к Полесью
- Свитолина с баранкой побеждает четвертую ракетку мира и выходит в 1/8 финала Australian Open-2025
- Довбик догнал легенду Динамо по количеству голов в Серии А
- Забарный: Не мог даже представить, что в Англии будут петь обо мне песню
- Жена Зубкова - о своих фотосессиях: Мужчина для женщины хозяин, что ли? Мое тело – мое дело
- Российская модель наказана за клевету на Тео Эрнандеса. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000