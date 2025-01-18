Сразу показал результат. Максим Прядун забил в дебютном матче Чемпионата Мальты
Ай молодец!
Фото: Sliema Wanderers FC
Украинский нападающий Максим Прядун забил в дебютном матче Чемпионата Мальты.
В матче "Слимы" против "Наксара" Прядун забил гол на 50-й минуте и сделал счет 2:0. Украинец отыграл 71 минуту и был заменен.
"Слима Вондерерз" представила украинского нападающего утром 17 января. Футболист перешел свободным агентом. Прядун был без клуба 5 месяцев после ухода из "ЛНЗ".
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Матч "Слимы Вондерерз" против "Наксара" закончился со счетом 4:0. Сейчас команда украинца занимает четвертое место после двух туров.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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