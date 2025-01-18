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Сразу показал результат. Максим Прядун забил в дебютном матче Чемпионата Мальты

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Ай молодец!

Сразу показал результат. Максим Прядун забил в дебютном матче Чемпионата Мальты

Фото: Sliema Wanderers FC

Новина українською

Украинский нападающий Максим Прядун забил в дебютном матче Чемпионата Мальты.

В матче "Слимы" против "Наксара" Прядун забил гол на 50-й минуте и сделал счет 2:0. Украинец отыграл 71 минуту и был заменен.

"Слима Вондерерз" представила украинского нападающего утром 17 января. Футболист перешел свободным агентом. Прядун был без клуба 5 месяцев после ухода из "ЛНЗ".

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Матч "Слимы Вондерерз" против "Наксара" закончился со счетом 4:0. Сейчас команда украинца занимает четвертое место после двух туров.

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Максим Прядун
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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