Полный матч и ассист. Статистические порталы оценили выступление Цыганкова в матче с Севильей
Жирона без очков
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский полузащитник "Жироны" Виктор Цыганков отыграл полный матч против "Севильи" (1:2) в рамках 20-го тура Ла Лиги.
Виктор сумел отметиться ассистом на Мартинеса. Также отдал 81% точных пасов, 4 раза удачно навесил в штрафную, выиграл 4 единоборства из 6-ти, сфолил, трижды заработал нарушение на себе, имел 3 перехвата и отбор.
Статистически-аналитические порталы WhoScored и Sofascore поставили украинцу одни из самых высоких оценок среди всех футболистов - сошлись на показателе в 7,3 баллов.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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