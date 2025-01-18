Полный матч и ассист. Статистические порталы оценили выступление Цыганкова в матче с Севильей

Украинский полузащитник "Жироны" Виктор Цыганков отыграл полный матч против "Севильи" (1:2) в рамках 20-го тура Ла Лиги.

Виктор сумел отметиться ассистом на Мартинеса. Также отдал 81% точных пасов, 4 раза удачно навесил в штрафную, выиграл 4 единоборства из 6-ти, сфолил, трижды заработал нарушение на себе, имел 3 перехвата и отбор.

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Статистически-аналитические порталы WhoScored и Sofascore поставили украинцу одни из самых высоких оценок среди всех футболистов - сошлись на показателе в 7,3 баллов.