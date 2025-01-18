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Хет-трик нападающего Борнмута стал юбилейным, сделанным голландскими игроками в Премьер-Лиге

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Хет-трик нападающего Борнмута стал юбилейным, сделанным голландскими игроками в Премьер-Лиге

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Хет-трик нападающего "Борнмута" стал юбилейным, сделанный голландскими игроками в Премьер-Лиге.

Джастин Клюйверт в матче против "Ньюкасла" оформил 20-й хет-трик сделанный голландскими футболистами в Чемпионате Англии.

К тому же, Клюйверт стал четвертым голландцем, оформившим несколько хет-триков в этом турнире после Рууда ван Нистелроя (5), Робина ван Перси (5) и Джимми Флойда Хассельбайнка (4).

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В этом сезоне Джастин Клюйверт уже оформлял хет-трик в матче против "Вулверхэмптона". На его счету 10 голов и 3 голевых передачи в 21-м матче Английской Премьер-Лиги.

Напомним, что "Борнмут" обыграл "Ньюкасл" со счётом 4:1. В турнирной таблице "вишни" занимают шестое место с 37-ю очками.

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Источник:
OptaJoe
Опубликовал: Владислав Прийменко
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