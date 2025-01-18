Хет-трик нападающего Борнмута стал юбилейным, сделанным голландскими игроками в Премьер-Лиге
Этот матч ему запомнится
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Хет-трик нападающего "Борнмута" стал юбилейным, сделанный голландскими игроками в Премьер-Лиге.
Джастин Клюйверт в матче против "Ньюкасла" оформил 20-й хет-трик сделанный голландскими футболистами в Чемпионате Англии.
К тому же, Клюйверт стал четвертым голландцем, оформившим несколько хет-триков в этом турнире после Рууда ван Нистелроя (5), Робина ван Перси (5) и Джимми Флойда Хассельбайнка (4).
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В этом сезоне Джастин Клюйверт уже оформлял хет-трик в матче против "Вулверхэмптона". На его счету 10 голов и 3 голевых передачи в 21-м матче Английской Премьер-Лиги.
Напомним, что "Борнмут" обыграл "Ньюкасл" со счётом 4:1. В турнирной таблице "вишни" занимают шестое место с 37-ю очками.
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