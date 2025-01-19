Офис Ромы и Довбика на Стадио Олимпико. Наши за границей. Италия

Еще один день в офисе. Пришли, забили как минимум два мяча, пропустили не более одного, победили. Так ощущаются последние матчи "Ромы" на "Стадио Олимпико". И это же замечательно. Это демонстрирует класс, организованность и спокойствие команды. Качества, о которых до декабря разваленные "волки" даже не мечтали.

Офис команда пока открыла лишь на "Олимпико". В гостях до сих пор длится серия из 17-ти матчей без побед во всех турнирах и 13-ти в лиге, но дома "Рома" преображается и неудержима. Шесть побед подряд во всех турнирах, четыре - в лиге. В пяти из этих шести матчей еще и забивала более двух мячей, в шестом - два.

Ощущение рутинной работы начинает прививаться и Артему Довбику. В шести последних матчах на всех полях во всех турнирах он забил пять мячей и отдал два ассиста. Из них дома - 4+1. Причем не демонстрировал какую-то блестящую игру. Будто между прочим. И это также замечательно. Также демонстрирует класс и спокойствие форварда.

Матч против "Дженоа" (3:1), проигравшей в десяти предыдущих турах лишь однажды и пропустившей в них лишь шесть мячей, был сложным. В том числе и для украинца. Правда, Клаудио Раньери обвинял в проблемах Артема в пятницу других игроков, заявив, что ему давали недостаточно мячей, на него недостаточно нацеленны.

"Он всегда готов принять мячи, его присутствие и отсутствие всегда чувствуется. Он - наш ориентир в атаке, а все другие должны двигаться вокруг него. Мы должны работать над выведением его к воротам, и я не совсем доволен тем, как делаем это". Значит, тренер твердо ставит целью задействовать его в атаке как ее лидера.

Сам Довбик участвовал в послематчевой пресс-конференции. Говоря о сложности Серии А, о ее отличии от Ла Лиги, о ее сильных защитниках. Он заявил, что не празднует голы, поскольку недоволен своей игрой, но видит улучшение, особенно в связи с партнерами по команде, и продолжает работать и стараться.

"Когда я прибыл в "Рому", я понял, что здесь очень велико давление на форвардов, что все ожидают от меня забить 2-3 мяча каждый матч. Но теперь я спокойнее, и для меня важнее адаптироваться к моим партнерам по команде. Моя адаптация все еще не закончена. Но я наслаждаюсь присутствием в "Роме".

В матче против "Дженоа" украинец записал на свой счет 16 касаний мяча (три - в штрафной площадке соперника), 11 передач (82 процента точных). Количество касаний и передач - его привычное в сезоне и в два раза меньше, чем в предыдущем матче в Болонье. Участвовал в трех единоборствах, выиграв одно. Пять раз терял мяч.

Как всегда, он касался мяча в центре поля и на флангах. Но на этот раз доставал его не так часто, был не так заметен в боданиях с защитниками. Оттого и малое количество единоборств. Можно сказать, выпадал из игры даже больше, чем обычно в своих матчах. Что и в прессе заметили.

С другой стороны, он чаще, чем обычно, находился близко к воротам соперника, в штрафной соперника, лицом к ним. Там, где и ожидают быть от форварда прежде всего. Там он и добил в упор на 25-ой минуте после удара Лоренцо Пеллегрини и отчаянного сейва вратаря. Там был и во время второго и третьего голов, когда шли передачи на него.

Во время паса на Довбика в штрафную мяч попал в руку Сабелли. Все остановились, "Олимпико" бушевал, арбитры промолчали, но атака продолжилась, и Эль-Шаарави ударом издали забил. Далее прострел на Довбика прервали, и на этот раз законно, но мяч срикошетил от защитника во вратаря Леали, вышедшего из ворот, и пересек их линию.

Также следует отметить пас пяткой Артема Дибале еще в самом дебюте матча. Пауло прорвался, заработал штрафной и пробил его в перекладину.

Лучшими на поле пресса объявила Дибалу и Эль-Шаарави. Часть СМИ также ставили высокие оценки Анхелиньо, Ндике, Салемакерсу, Коне. Большинство игроков "Ромы" получали "6.5", в том числе и Довбик, некоторые - "6" и "5.5". При этом изредка Артем получал "6" или "7". Отмечали его гол, работу на поле, хотя, кроме гола, ничего особенного не видели.

Следующий матч "Ромы" состоится в четверг в Лиге Европы в гостях против АЗ.