Турецкий гранд начал переговоры по трансферу Зинченко
Стамбульцы совершили курс на Туманный Альбион
Getty Images/Global Images Ukraine
"Галатасарай" начал переговоры по трансферу украинского футболиста "Арсенала" Александра Зинченко. Об этом сообщает турецкое издание A Spor.
"Желто-красные" в январе вышли на трансферный рынок с главным акцентом на игроков по английскому чемпионату. Одним из кандидатов в шорт-листе является и Зинченко.
Кроме стамбульцев услугами украинца заинтересована и дортмундская "Боруссия". Пока именно к этим двум клубам Александр является самым близким, если в январе все-таки покинет “Арсенал”.
В текущем сезоне украинец провел 12 матчей во всех турнирах – всего 334 минуты. В частности, всего 240 минут в рамках Английской Премьер-лиги.
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Аналитический портал Transfermarkt оценивает 28-летнего украинца в 30 млн евро. Его контракт с "Арсеналом" действует до лета 2026 года.
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