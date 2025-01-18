Ярмолюк отыграл полный матч против лидера АПЛ. Статистические порталы определились с оценками для украинца

Украинский полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк отыграл полный матч против "Ливерпуля" (0:2) в рамках 22-го тура АПЛ.

Егор отдал 73% точных пасов, выполнил 4 точных лонгбола, нанес удар мимо ворот, заблокировал удар, дважды успешно шел в дриблинг, выиграл 5 единоборств из 6-ти, заработал на себе фол, 2 раза забежал в офсайд, трижды выбил мяч и имел 2 отбора.

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Статистически-аналитические порталы WhoScored и Sofascore оценили выступление украинца в 6,4 и 6,9 баллов соответственно.