Наставник Брентфорда оценил действия Ярмолюка в поединке с Ливерпулем
Специалист доволен выступлением украинца
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Брентфорда" Томас Франк прокомментировал игру Егора Ярмолюка в матче с "Ливерпулем" (0:2).
"Я думаю, что сегодня нам нужна была энергия и интенсивность Ярмо. Но и то, как он выходил из трудных ситуаций, то, как он перемещал мяч, тоже было очень хорошо", – сказал Франк.
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Украинец провел весь поединок против мерсисайдцев. Это была 44-я игра в АПЛ и 52-я во всех соревнованиях в составе "пчел". Свой единственный гол на взрослом уровне Егор забил в Кубке Украины 2021/22 в футболке "Днепра-1".
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Источник:Sam Tabuteau
Опубликовал: Александр Симченко
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