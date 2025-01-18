Наставник Брентфорда оценил действия Ярмолюка в поединке с Ливерпулем

Главный тренер "Брентфорда" Томас Франк прокомментировал игру Егора Ярмолюка в матче с "Ливерпулем" (0:2).

"Я думаю, что сегодня нам нужна была энергия и интенсивность Ярмо. Но и то, как он выходил из трудных ситуаций, то, как он перемещал мяч, тоже было очень хорошо", – сказал Франк.

Украинец провел весь поединок против мерсисайдцев. Это была 44-я игра в АПЛ и 52-я во всех соревнованиях в составе "пчел". Свой единственный гол на взрослом уровне Егор забил в Кубке Украины 2021/22 в футболке "Днепра-1".