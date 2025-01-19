"Я бы забрал команду с поля": эксперт высказался о судействе в матче Реал – Сельта и эпизод с Луниным

Испанский эксперт Хорхе Ляньо считает, Андрей Лунин нарушал правила против игрока "Сельты" в кубковом матче, поэтому судья должен был назначить пенальти.

"У нас очень большая проблема с судейством. Мы видели два потрясающих судейства против "Реала": Хиль Мансано в финале Суперкубка, назначившего пенальти, красную карточку, потом еще одну красную…"

“Я не знаю, чем занимался арбитр. Если он – один из лучших арбитров VAR в мире – был паршивым судьей на поле, то какими будут другие? Будь я из "Сельты", я бы забрал команду с поля в перерыве", – заявил Ляньо.