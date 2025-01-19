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"Я бы забрал команду с поля": эксперт высказался о судействе в матче Реал – Сельта и эпизод с Луниным

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На решение арбитра следует реагировать кардинально

"Я бы забрал команду с поля": эксперт высказался о судействе в матче Реал – Сельта и эпизод с Луниным

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Испанский эксперт Хорхе Ляньо считает, Андрей Лунин нарушал правила против игрока "Сельты" в кубковом матче, поэтому судья должен был назначить пенальти.

"У нас очень большая проблема с судейством. Мы видели два потрясающих судейства против "Реала": Хиль Мансано в финале Суперкубка, назначившего пенальти, красную карточку, потом еще одну красную…"

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“Я не знаю, чем занимался арбитр. Если он – один из лучших арбитров VAR в мире – был паршивым судьей на поле, то какими будут другие? Будь я из "Сельты", я бы забрал команду с поля в перерыве", – заявил Ляньо.

Андрей в матче ⅛ финала Кубка Испании совершил 2 сейва.

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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Симченко
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