17-летний украинец попал в заявку команды Серии А на матч чемпионата

Украинский защитник Демьян Есин попал в заявку "Торино" на матч чемпионата Италии против "Фиорентины". Он начал поединок со скамейки для запасных.

Для 17-летнего уроженца Мариуполя это дебютная заявка во взрослом футболе. Ранее он сыграл 13 матчей в составе "Торино" U-18 (шесть ассистов). У игрока футболка с 99-м номером.

В Украине он представлял молодежные команды "Мариуполя", "Шахтера" и "Колоса". Также выступал за сборную Украины U-16.

Его отец – Дмитрий Есин – бывший футболист "Шахтера-2", "Ворсклы" и "Мариуполя".

Матч между "Фиорентиной" и "Торино" начался в 13:30.