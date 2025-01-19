Лидер Чемпионата Греции едет в гости к девятому месту. Попал ли Яремчук в стартовый состав?
Матч начнётся в 15:00 по киевскому времени
Фото - ФК Олімпіакос
Лидер Чемпионата Греции "Олимпиакос Пирей", за который играет Роман Яремчук, едет в гости к "Атромитосу".
Роман Яремчук начнёт матч со скамейки запасных.
Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Ατρόμητο από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Atromitos is powered by @Stoiximan! ????⚪️#Olympiacos #ATROLY #slgr pic.twitter.com/DF1mDQTR57— Olympiacos FC (@olympiacosfc) January 19, 2025
В Суперлиге Греции, украинский нападающий выходил лишь один раз в старте – против "Астераса" 27 октября. В девяти матчах Яремчук выходил со скамейки запасных, шесть матчей на поле не появлялся.
На замену Яремчук выходил максимум на 30 игровых минут, но в последних матчах больше, чем 15 минут украинец на поле не провёл.
Нападающий забил за греческий клуб один гол – в матче против "Калитеи".
Матч начнётся в 15:00 по киевскому времени
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