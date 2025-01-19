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Лидер Чемпионата Греции едет в гости к девятому месту. Попал ли Яремчук в стартовый состав?

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Матч начнётся в 15:00 по киевскому времени

Лидер Чемпионата Греции едет в гости к девятому месту. Попал ли Яремчук в стартовый состав?

Фото - ФК Олімпіакос

Новина українською

Лидер Чемпионата Греции "Олимпиакос Пирей", за который играет Роман Яремчук, едет в гости к "Атромитосу".

Роман Яремчук начнёт матч со скамейки запасных.

В Суперлиге Греции, украинский нападающий выходил лишь один раз в старте – против "Астераса" 27 октября. В девяти матчах Яремчук выходил со скамейки запасных, шесть матчей на поле не появлялся.

На замену Яремчук выходил максимум на 30 игровых минут, но в последних матчах больше, чем 15 минут украинец на поле не провёл.

Нападающий забил за греческий клуб один гол – в матче против "Калитеи".

Матч начнётся в 15:00 по киевскому времени

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Олимпиакос (Пирей) Роман Яремчук
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Источник:
Olympiacos
Опубликовал: Владислав Прийменко
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