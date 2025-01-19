Лунин и ко могут выбраться на вершину таблицы. Реал объявил стартовый состав на матч с Лас-Пальмасом
Неужели Андрей действительно должен ориентироваться только на Кубок?
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин не попал в стартовый состав на матч 20-го тура Ла Лиги с "Лас-Пальмасом". Он останется на скамейке запасных.
Напомним, Андрей защищал ворота "сливочных" в их последнем матче - против "Сельты" (5:2) в Кубке Испании.
????✅ ¡Nuestro XI inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 19, 2025
???? @UDLP_Oficial
#️⃣ #RealMadridLasPalmas | @UnicajaBanco pic.twitter.com/GEbW60y83p
Поединок "Реал" - "Лас-Пальмас" начнется в 17:15 по киевскому времени. В случае победы мадридцы возглавят турнирную таблицу чемпионата.
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Источник:Реал
Опубликовал: Виктор Иванчук
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