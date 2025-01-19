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Лунин и ко могут выбраться на вершину таблицы. Реал объявил стартовый состав на матч с Лас-Пальмасом

Наши за границей

Неужели Андрей действительно должен ориентироваться только на Кубок?

Лунин и ко могут выбраться на вершину таблицы. Реал объявил стартовый состав на матч с Лас-Пальмасом

Getty Images/Global Images Ukraine

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Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин не попал в стартовый состав на матч 20-го тура Ла Лиги с "Лас-Пальмасом". Он останется на скамейке запасных.

Напомним, Андрей защищал ворота "сливочных" в их последнем матче - против "Сельты" (5:2) в Кубке Испании.

Поединок "Реал" - "Лас-Пальмас" начнется в 17:15 по киевскому времени. В случае победы мадридцы возглавят турнирную таблицу чемпионата.

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Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
Реал
Опубликовал: Виктор Иванчук
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