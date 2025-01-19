Лунин и ко могут выбраться на вершину таблицы. Реал объявил стартовый состав на матч с Лас-Пальмасом

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин не попал в стартовый состав на матч 20-го тура Ла Лиги с "Лас-Пальмасом". Он останется на скамейке запасных.

Напомним, Андрей защищал ворота "сливочных" в их последнем матче - против "Сельты" (5:2) в Кубке Испании.

Поединок "Реал" - "Лас-Пальмас" начнется в 17:15 по киевскому времени. В случае победы мадридцы возглавят турнирную таблицу чемпионата.