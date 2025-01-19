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Яремчук принял участие в очередном матче Олимпиакоса

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Яремчук принял участие в очередном матче Олимпиакоса

Novasports

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Украинский нападающий "Олимпиакоса" Роман Яремчук принял участие в матче 19-го тура Суперлиги Греции против "Атромитоса" (1:2). Футболист вышел на поле на 90-й минуте.

За около 10-ти минут времени Роман успел лишь 2 раза коснуться мяча. Статистический портал Sofascore поставил нападающему за матч невысокие 6,4 баллов.

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Яремчук имел игровые минуты в 4-м поединке "Олимпиакоса" подряд. Всего в этом сезоне на клубном уровне он имеет 14 игр и 2 гола.

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Олимпиакос (Пирей) Роман Яремчук
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Источник:
www.sofascore.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
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