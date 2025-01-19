Маловато? Обнародованы оценки Миколенко за матч с Тоттенхэмом
Не слишком высокие баллы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко отыграл полный матч против "Тоттенхэма" (3:2) в рамках 22-го тура АПЛ.
В этой игре Виталий отдал 85% точных пасов, выиграл 4 единоборства из 7-ми, сфолил, заработал нарушение на себе, выполнил 2 удачных лонгбола из 5-ти попыток, нанес удар мимо ворот, обыграл соперника, дважды отобрал мяч, столько же навешивал в площадку и 5 раз выбил кожаного подальше.
Аналитические порталы WhoScored и Sofascore поставили защитнику за этот матч не слишком высокие оценки, если сравнивать с его партнерами - 6,6 и 6,7 соответственно.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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