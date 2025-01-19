Маловато? Обнародованы оценки Миколенко за матч с Тоттенхэмом

Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко отыграл полный матч против "Тоттенхэма" (3:2) в рамках 22-го тура АПЛ.

В этой игре Виталий отдал 85% точных пасов, выиграл 4 единоборства из 7-ми, сфолил, заработал нарушение на себе, выполнил 2 удачных лонгбола из 5-ти попыток, нанес удар мимо ворот, обыграл соперника, дважды отобрал мяч, столько же навешивал в площадку и 5 раз выбил кожаного подальше.

Аналитические порталы WhoScored и Sofascore поставили защитнику за этот матч не слишком высокие оценки, если сравнивать с его партнерами - 6,6 и 6,7 соответственно.