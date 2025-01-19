Тренер Олимпиакоса рассказал, почему Яремчук получает так мало игрового времени на поле
Ситуация форварда – совокупность нескольких факторов
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Главный тренер "Олимпиакоса" Хосе Луис Мендилибар высказал мнение об украинском нападающем Романе Яремчуке.
“В обойме нашей команды слишком много футболистов и не все из них получают то игровое время, которого заслуживают. Яремчук своей работой безусловно доказывает, что заслуживает этого. У меня нет к нему претензий, Яремчук исключительно из-за травм или по другим причинам не всегда был доступен для нас”.
"Он воспользовался своим шансом, не переставая бороться за место в составе своей ежедневной работой на тренировках. Он забил хороший гол, помогший нашей команде. Поэтому мы надеемся, что в следующий раз он будет так же эффективен", – убежден специалист.
В текущем сезоне украинец провел за "Олимпиакос" 14 матчей во всех турнирах, но лишь дважды оказывался в стартовом составе. На счету Романа два гола.
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