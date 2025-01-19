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Тренер Олимпиакоса рассказал, почему Яремчук получает так мало игрового времени на поле

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Ситуация форварда – совокупность нескольких факторов

Тренер Олимпиакоса рассказал, почему Яремчук получает так мало игрового времени на поле

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Олимпиакоса" Хосе Луис Мендилибар высказал мнение об украинском нападающем Романе Яремчуке.

“В обойме нашей команды слишком много футболистов и не все из них получают то игровое время, которого заслуживают. Яремчук своей работой безусловно доказывает, что заслуживает этого. У меня нет к нему претензий, Яремчук исключительно из-за травм или по другим причинам не всегда был доступен для нас”.

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"Он воспользовался своим шансом, не переставая бороться за место в составе своей ежедневной работой на тренировках. Он забил хороший гол, помогший нашей команде. Поэтому мы надеемся, что в следующий раз он будет так же эффективен", – убежден специалист.

В текущем сезоне украинец провел за "Олимпиакос" 14 матчей во всех турнирах, но лишь дважды оказывался в стартовом составе. На счету Романа два гола.

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Источник:
Sport24
Опубликовал: Александр Симченко
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