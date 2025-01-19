Тренер Олимпиакоса рассказал, почему Яремчук получает так мало игрового времени на поле

Главный тренер "Олимпиакоса" Хосе Луис Мендилибар высказал мнение об украинском нападающем Романе Яремчуке.

“В обойме нашей команды слишком много футболистов и не все из них получают то игровое время, которого заслуживают. Яремчук своей работой безусловно доказывает, что заслуживает этого. У меня нет к нему претензий, Яремчук исключительно из-за травм или по другим причинам не всегда был доступен для нас”.

"Он воспользовался своим шансом, не переставая бороться за место в составе своей ежедневной работой на тренировках. Он забил хороший гол, помогший нашей команде. Поэтому мы надеемся, что в следующий раз он будет так же эффективен", – убежден специалист.

В текущем сезоне украинец провел за "Олимпиакос" 14 матчей во всех турнирах, но лишь дважды оказывался в стартовом составе. На счету Романа два гола.