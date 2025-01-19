Английский журналист упомянул Ярмолюка, размышляя о прогрессе Брентфорда
Экс-футболист Днепра-1 развивается вместе с командой
Getty Images / Global Images Ukraine
Егор Ярмолюк сыграл весь поединок 22-го тура АПЛ против "Ливерпуля" (0:2). Украинец дважды пробил по воротам (1 удар мимо и 1 заблокированный). Спортивный журналист Сэм Табуто положительно оценил игру полузащитника с мерсисайдцами.
“Размышляя о результате, есть много вдохновения. Похоже, что Ван ден Бергу и Коллинзу удалось по-настоящему хорошо найти общий язык, их партнерство должно процветать. Ярмолюк хорошо проявил себя в большой игре. Позитив со всех сторон", – написал он.
Егор второй раз играл со "скаузерами" после перехода в "Брентфорд". В 12-м туре прошлого сезона украинец вышел на поле "Энфилда" на 72-й минуте. Тогда красные победили 3:0.
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