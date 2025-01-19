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Сидорчук получил первые игровые минуты в новом году, но его Вестерло до сих пор в затяжном кризисе

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Давно не побеждали

Сидорчук получил первые игровые минуты в новом году, но его Вестерло до сих пор в затяжном кризисе

kvcwesterlo.be

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Украинский полузащитник "Вестерло" Сергей Сидорчук принял участие в матче против "Антверпена" (2:3) в рамках 22-го тура Лиги Жупиле. Он вышел на поле на 84-й минуте.

До этого, последние 4 матча команды игрок просидел на скамейке запасных. Эта игра стала первой для Сергея в 2025-м году.

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"Вестерло" не побеждает с конца ноября - 8 поединков подряд. Команда уже покинула Кубок Бельгии, а в чемпионате занимает 13-е место их 16-ти участников.

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Сергей Сидорчук Вестерло (Вестерло)
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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