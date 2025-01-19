Сидорчук получил первые игровые минуты в новом году, но его Вестерло до сих пор в затяжном кризисе

Украинский полузащитник "Вестерло" Сергей Сидорчук принял участие в матче против "Антверпена" (2:3) в рамках 22-го тура Лиги Жупиле. Он вышел на поле на 84-й минуте.

До этого, последние 4 матча команды игрок просидел на скамейке запасных. Эта игра стала первой для Сергея в 2025-м году.

"Вестерло" не побеждает с конца ноября - 8 поединков подряд. Команда уже покинула Кубок Бельгии, а в чемпионате занимает 13-е место их 16-ти участников.