Сидорчук получил первые игровые минуты в новом году, но его Вестерло до сих пор в затяжном кризисе
Давно не побеждали
kvcwesterlo.be
Украинский полузащитник "Вестерло" Сергей Сидорчук принял участие в матче против "Антверпена" (2:3) в рамках 22-го тура Лиги Жупиле. Он вышел на поле на 84-й минуте.
До этого, последние 4 матча команды игрок просидел на скамейке запасных. Эта игра стала первой для Сергея в 2025-м году.
"Вестерло" не побеждает с конца ноября - 8 поединков подряд. Команда уже покинула Кубок Бельгии, а в чемпионате занимает 13-е место их 16-ти участников.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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